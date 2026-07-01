Ambiance guinguette pour le 14 juillet ! Rue du Port Audenge
mardi 14 juillet 2026 · Rue du Port · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Ambiance guinguette pour le 14 juillet !
Rue du Port Port ostréicole Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pour célébrer la Fête nationale dans la bonne humeur, l’association Audenge Fishing Crew vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet dès 18H sur le Port Ostréicole, à la cabane 4A.
Au programme
Musique
Buvette
Convivialité
Ambiance Bleu, Blanc, Rouge
Avant de profiter du feu d’artifice, venez partager un moment chaleureux au bord du port, entre amis, en famille ou entre voisins.
Une belle occasion de se retrouver et de célébrer ensemble l’été et la Fête nationale dans un cadre typiquement audengeois !
Ouvert à tous .
Rue du Port Port ostréicole Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Ambiance guinguette pour le 14 juillet !
L’événement Ambiance guinguette pour le 14 juillet ! Audenge a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Coeur Bassin
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