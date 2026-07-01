Ambiance guinguette pour le 14 juillet ! Rue du Port Audenge

Informations pratiques

Audenge

Ambiance guinguette pour le 14 juillet !

Rue du Port Port ostréicole Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour célébrer la Fête nationale dans la bonne humeur, l’association Audenge Fishing Crew vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet dès 18H sur le Port Ostréicole, à la cabane 4A.

Au programme

Musique

Buvette

Convivialité

Ambiance Bleu, Blanc, Rouge

Avant de profiter du feu d’artifice, venez partager un moment chaleureux au bord du port, entre amis, en famille ou entre voisins.

Une belle occasion de se retrouver et de célébrer ensemble l’été et la Fête nationale dans un cadre typiquement audengeois !

Ouvert à tous .

Rue du Port Port ostréicole Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Ambiance guinguette pour le 14 juillet !

L’événement Ambiance guinguette pour le 14 juillet ! Audenge a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Coeur Bassin