Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon Domaine de Certes et Graveyron Audenge
mercredi 8 juillet 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Avant de devenir un magnifique papillon, celui-ci passe par différentes étapes importantes tout au long de sa vie. C’est par le biais de différentes activités que l’enfant vivra pleinement la métamorphose du papillon !
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur. Sortie pour les 3-6 ans.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.
A partir de 3 ans.
Gratuit .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon
L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin
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