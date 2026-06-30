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Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon Domaine de Certes et Graveyron Audenge

mercredi 8 juillet 2026 · Domaine de Certes et Graveyron · Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Certes et Graveyron
Adresse
Avenue de Certes
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Avant de devenir un magnifique papillon, celui-ci passe par différentes étapes importantes tout au long de sa vie. C’est par le biais de différentes activités que l’enfant vivra pleinement la métamorphose du papillon !
Bien que les adultes doivent être présents, ce sont les plus jeunes qui seront à l’honneur. Sortie pour les 3-6 ans.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.
A partir de 3 ans.
Gratuit   .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

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English : Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Certes pour tout petits Vole, vole papillon Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin

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