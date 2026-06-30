La Petite Parenthèse fête ses 3 ans ! La Petite Parenthèse Audenge
samedi 4 juillet 2026 · La Petite Parenthèse · Audenge
Informations pratiques
Audenge
La Petite Parenthèse fête ses 3 ans !
La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Il y a trois ans, La Petite Parenthèse ouvrait ses portes avec l’envie de créer un lieu chaleureux dédié aux livres, aux rencontres et aux moments de partage.
Aujourd’hui, c’est grâce à vous que cette belle aventure continue. Pour vous remercier de votre fidélité et célébrer ensemble cet anniversaire, nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi festive le samedi 4 juillet à partir de 14h.
Au programme
. Rencontre et dédicace avec l’auteur-illustrateur Max Ducos
. Maquillage pour les enfants
. Lectures et contes
. Jeux en extérieur
. Ateliers créatifs
. Concours et surprises tout au long de l’après-midi
Que vous soyez clients de la première heure ou nouveaux venus, nous serons ravis de partager ce moment avec vous.
Venez en famille, entre amis ou simplement pour le plaisir de feuilleter quelques livres et profiter de l’ambiance festive ! .
La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 70 84 80 librairielapetiteparenthese@gmail.com
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English : La Petite Parenthèse fête ses 3 ans !
L’événement La Petite Parenthèse fête ses 3 ans ! Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin
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