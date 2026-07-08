Informations pratiques

Andance

concours de pétanque & bal

centre du village Andance Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:45:00

Date(s) :

2026-08-15

Au programme un concours de pétanque , à 9h tête à tête, 14h30 en doublette organisé par l’ACCA.

Puis bal avec Sono Palladium à partir de 21h sur les quai Bernard Clavel organisé par le comité des fêtes.

Buvette & petite restauration.

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centre du village Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 22 33

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English :

On the schedule: a pétanque tournament—at 9 a.m. singles, and at 2:30 p.m. doubles—organized by the ACCA.

Followed by a dance with music by Sono Palladium starting at 9:00 p.m. on the Quai Bernard Clavel, organized by the festival committee.

Refreshments and light snacks available.

L’événement concours de pétanque & bal Andance a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche