concours de pétanque & bal Andance
samedi 15 août 2026 · Andance
Informations pratiques
Andance
concours de pétanque & bal
centre du village Andance Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 00:45:00
Date(s) :
2026-08-15
Au programme un concours de pétanque , à 9h tête à tête, 14h30 en doublette organisé par l’ACCA.
Puis bal avec Sono Palladium à partir de 21h sur les quai Bernard Clavel organisé par le comité des fêtes.
Buvette & petite restauration.
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centre du village Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 22 33
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English :
On the schedule: a pétanque tournament—at 9 a.m. singles, and at 2:30 p.m. doubles—organized by the ACCA.
Followed by a dance with music by Sono Palladium starting at 9:00 p.m. on the Quai Bernard Clavel, organized by the festival committee.
Refreshments and light snacks available.
L’événement concours de pétanque & bal Andance a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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