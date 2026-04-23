Spectacle Théâtre d’actualité Andance
Spectacle Théâtre d’actualité Andance samedi 17 octobre 2026.
Andance
Spectacle Théâtre d’actualité
Salle Grasset Andance Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17 21:20:00
Date(s) :
2026-10-17
L’actualité décortiquée et traitée avec humour, exigence, strass et paillettes une vingtaine de sujets abordés sous la forme d’une succession de saynètes plus ou moins burlesques.
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Salle Grasset Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr
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English :
Current affairs decried and treated with humor, rigor, rhinestones and glitter: some twenty subjects addressed in a succession of more or less burlesque sketches.
L’événement Spectacle Théâtre d’actualité Andance a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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