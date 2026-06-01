Concours de Pétanque BOULODROME DE BLETTERANS Bletterans

Bletterans

Concours de Pétanque

BOULODROME DE BLETTERANS 1 CHEMIN EN SAUVIGNOIS Bletterans Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Concours de pétanque en doublette sauvage organisé par le Tennis Club Bletteranois. Début du concours à 10 h, ouvert à tous (licenciés et non licenciés) Buvette et restauration sur place par Master Crêpes. .

BOULODROME DE BLETTERANS 1 CHEMIN EN SAUVIGNOIS Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 79 28 45 tcb39140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Bletterans a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme JurAbsolu