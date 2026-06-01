Concours de Pétanque BOULODROME DE BLETTERANS Bletterans
Concours de Pétanque BOULODROME DE BLETTERANS Bletterans samedi 27 juin 2026.
Bletterans
Concours de Pétanque
BOULODROME DE BLETTERANS 1 CHEMIN EN SAUVIGNOIS Bletterans Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Concours de pétanque en doublette sauvage organisé par le Tennis Club Bletteranois. Début du concours à 10 h, ouvert à tous (licenciés et non licenciés) Buvette et restauration sur place par Master Crêpes. .
BOULODROME DE BLETTERANS 1 CHEMIN EN SAUVIGNOIS Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 79 28 45 tcb39140@gmail.com
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Bletterans a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme JurAbsolu
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