AGENDA · Bligny-sur-Ouche
Concours de pétanque- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche
samedi 11 juillet 2026 · Bligny-sur-Ouche
Informations pratiques
Bligny-sur-Ouche
Concours de pétanque- Bligny sur Ouche
Allée de la gare Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concours de pétanque- Bligny sur Ouche
par l’Amicale des Boules de l’Ouche
Buffet- Buvette .
Allée de la gare Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 02 77 53
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English :
L’événement Concours de pétanque- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pouilly Bligny
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