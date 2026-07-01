Informations pratiques

Bligny-sur-Ouche

Concours de pétanque- Bligny sur Ouche

Allée de la gare Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concours de pétanque- Bligny sur Ouche

par l’Amicale des Boules de l’Ouche

Buffet- Buvette .

Allée de la gare Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 02 77 53

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English :

L’événement Concours de pétanque- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pouilly Bligny