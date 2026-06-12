Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche
Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche samedi 11 juillet 2026.
Bligny-sur-Ouche
Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche
Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche, par la troupe de théâtre Les Têtes l’Ouche
Informations et réservations au 06 95 00 52 40 .
Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40
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English : Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche
L’événement Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pouilly Bligny
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