Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche samedi 11 juillet 2026.

Bligny-sur-Ouche

Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche, par la troupe de théâtre Les Têtes l’Ouche

Informations et réservations au 06 95 00 52 40 .

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40

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English : Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche

L’événement Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pouilly Bligny