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Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche

Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place de l'hôtel de ville

Ville : 21360 Bligny-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bligny-sur-Ouche

Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche, par la troupe de théâtre Les Têtes l’Ouche
Informations et réservations au 06 95 00 52 40   .

Salle des fêtes Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 00 52 40 

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English : Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche

L’événement Théâtre ‘Œuvres d’art’- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pouilly Bligny

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