Concours de pétanque Club de l’amitié Boulodrome de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

lundi 3 août 2026 · Boulodrome de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concours de pétanque Club de l’amitié

Boulodrome de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez participer au concours de pétanque organisé par le Club de l’amitié d’Ancenis.

Concours de pétanque à la mêlée tournante.

Inscription à partir de 13h30.

Organisé par le Club de l’Amitié section pétanque loisir de La Charbonnière. .

Boulodrome de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27 clubamitie44150@orange.fr

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English :

Come join the pétanque tournament organized by the Ancenis Friendship Club.

L’événement Concours de pétanque Club de l’amitié Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis