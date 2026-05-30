Concours de pétanque Club de l’amitié Boulodrome de la Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 23 septembre 2026 · Boulodrome de la Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concours de pétanque Club de l’amitié
Boulodrome de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 18:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez participer au concours de pétanque organisé par le Club de l’amitié d’Ancenis.
Concours de pétanque à la mêlée tournante.
Inscription à partir de 13h30.
Organisé par le Club de l’Amitié section pétanque loisir de La Charbonnière. .
Boulodrome de la Charbonnière Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 87 75 27 clubamitie44150@orange.fr
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English :
Come join the pétanque tournament organized by the Ancenis Friendship Club.
L’événement Concours de pétanque Club de l’amitié Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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