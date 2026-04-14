Couleuvre

Concours de pétanque

Salle socioculturelle Couleuvre Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Couleuvre. Inscription à 13h30 pour 16€ par équipe. De nombreux lots sont à gagner, dont un lot pour chaque participant et un lot spécial pour la première équipe féminine.

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Salle socioculturelle Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76

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English :

Petanque competition organized by the Comité des fêtes de Couleuvre. Registration at 1.30pm for 16? per team. Lots to be won, including a prize for each participant and a special prize for the first women’s team.

L’événement Concours de pétanque Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme