Concours de pétanque Couleuvre
Concours de pétanque Couleuvre samedi 9 mai 2026.
Couleuvre
Concours de pétanque
Salle socioculturelle Couleuvre Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Couleuvre. Inscription à 13h30 pour 16€ par équipe. De nombreux lots sont à gagner, dont un lot pour chaque participant et un lot spécial pour la première équipe féminine.
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Salle socioculturelle Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76
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English :
Petanque competition organized by the Comité des fêtes de Couleuvre. Registration at 1.30pm for 16? per team. Lots to be won, including a prize for each participant and a special prize for the first women’s team.
L’événement Concours de pétanque Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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