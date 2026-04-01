Couleuvre

Théâtre Carmagnole et Redingote

Salle des fêtes Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

La vie quotidienne paysanne pendant la Révolution racontée par Antoine et Tiennette, couple de régisseurs du manoir de la fameuse famille du général Desaix.

Spectacle humoristique tout public.

.

Salle des fêtes Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45 cie.enla@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everyday peasant life during the French Revolution as told by Antoine and Tiennette, the couple who manage the manor house of General Desaix’s famous family.

A humorous show for all audiences.

L’événement Théâtre Carmagnole et Redingote Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme