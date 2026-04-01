Théâtre Carmagnole et Redingote Couleuvre
Théâtre Carmagnole et Redingote Couleuvre vendredi 24 avril 2026.
Couleuvre
Théâtre Carmagnole et Redingote
Salle des fêtes Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 21:30:00
Date(s) :
2026-04-24
La vie quotidienne paysanne pendant la Révolution racontée par Antoine et Tiennette, couple de régisseurs du manoir de la fameuse famille du général Desaix.
Spectacle humoristique tout public.
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Salle des fêtes Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45 cie.enla@orange.fr
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English :
Everyday peasant life during the French Revolution as told by Antoine and Tiennette, the couple who manage the manor house of General Desaix’s famous family.
A humorous show for all audiences.
L’événement Théâtre Carmagnole et Redingote Couleuvre a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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