Concours de pétanque Dollon
Concours de pétanque Dollon samedi 30 mai 2026.
Dollon
Concours de pétanque
Dollon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-18 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-24
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Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 61 06 33
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English :
L’événement Concours de pétanque Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois
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