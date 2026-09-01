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AGENDA · Dollon

Concours de pétanque Dollon

jeudi 24 septembre 2026 · Dollon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Ville
72390 Dollon
Département
Sarthe
Tarif

Dollon

Concours de pétanque

Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 13:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

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Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 61 06 33 

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English :

L’événement Concours de pétanque Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois

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