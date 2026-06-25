Eaux-Bonnes

Concours de Pétanque

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans le Jardin Darralde venez nous rejoindre pour un moment convivial sur notre terrain de pétanque. Affrontez vous pour remporter des lots. 4 parties (50 minutes par parties) Doublette Classement goal average .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées