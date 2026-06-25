Concours de Pétanque Eaux-Bonnes
Concours de Pétanque Eaux-Bonnes mercredi 26 août 2026.
Eaux-Bonnes
Concours de Pétanque
Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Dans le Jardin Darralde venez nous rejoindre pour un moment convivial sur notre terrain de pétanque. Affrontez vous pour remporter des lots. 4 parties (50 minutes par parties) Doublette Classement goal average .
Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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