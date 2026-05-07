Montereau

Concours de pétanque en doublette

Montereau Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concours de pétanque en doublette

Concourt de pétanque. 13h30 début des inscriptions. 14h début des jeux. Par doublette de 4 parties. 5€ par participant. Tel. 06 77 61 27 36 5 .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 61 27 36

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English :

Petanque competition in doublets

L’événement Concours de pétanque en doublette Montereau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD