Concours de pétanque en doublette Montereau
Concours de pétanque en doublette Montereau samedi 6 juin 2026.
Montereau
Concours de pétanque en doublette
Montereau Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concours de pétanque en doublette
Concourt de pétanque. 13h30 début des inscriptions. 14h début des jeux. Par doublette de 4 parties. 5€ par participant. Tel. 06 77 61 27 36 5 .
Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 61 27 36
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English :
Petanque competition in doublets
L’événement Concours de pétanque en doublette Montereau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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