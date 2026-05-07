Montereau

Soirée festive

Montereau Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée festive

Soirée festive. 19h Repas en musique. 23h feu d’artifice/soirée dansante. Menu à 25€/pers. 10€ pour les moins de 10 ans. Réservation avant le 30 mai au 02 38 87 71 27 .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 71 27

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English :

Festive Evening

L’événement Soirée festive Montereau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD