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Soirée festive Montereau

Soirée festive Montereau

Soirée festive Montereau samedi 6 juin 2026.

Ville : 45260 Montereau

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montereau

Soirée festive

Montereau Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Soirée festive
Soirée festive. 19h Repas en musique. 23h feu d’artifice/soirée dansante. Menu à 25€/pers. 10€ pour les moins de 10 ans. Réservation avant le 30 mai au 02 38 87 71 27   .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 71 27 

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English :

Festive Evening

L’événement Soirée festive Montereau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD

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