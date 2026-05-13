CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI La Salvetat-sur-Agout vendredi 7 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI
Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Fête locale 2026 La Salvetat sur Agoût
Concours de pétanque en doublettes Challenges Bru et Guipponi
Mises et coupes aux vainqueurs sont à gagner.
Buvette. .
Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29 jerome.quirant@orange.fr
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English :
Local festival 2026 La Salvetat sur Agoût
Doubles pétanque competition ? Bru and Guipponi Challenges
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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