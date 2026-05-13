La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI

Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Fête locale 2026 La Salvetat sur Agoût

Concours de pétanque en doublettes Challenges Bru et Guipponi

Mises et coupes aux vainqueurs sont à gagner.

Buvette. .

Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29 jerome.quirant@orange.fr

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English :

Local festival 2026 La Salvetat sur Agoût

Doubles pétanque competition ? Bru and Guipponi Challenges

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES CHALLENGES BRU ET GUIPPONI La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34