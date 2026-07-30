FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout
jeudi 6 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA SALVETAT
Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Bandas, bodega, concours de pétanque, animations, orchestres, DJ et ambiance de folie… tout est réuni pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille !
Rendez-vous à La Salvetat pour plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité
Avant-première jeudi 06 août
19h Bodega du Futsal
Restauration sur place .
Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com
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English : FÊTE DE LA SALVETAT
Banda music, wine cellars, pétanque tournaments, entertainment, live bands, DJs, and a wild atmosphere—everything you need for an unforgettable time with friends or family!
Come to La Salvetat for several days of celebration, music, and good times
L’événement FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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