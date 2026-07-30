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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout

jeudi 6 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Place Montarnaud
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Bandas, bodega, concours de pétanque, animations, orchestres, DJ et ambiance de folie… tout est réuni pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille !
Rendez-vous à La Salvetat pour plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité
Avant-première jeudi 06 août
19h Bodega du Futsal
Restauration sur place   .

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie   comitesalvetois34@gmail.com

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English : FÊTE DE LA SALVETAT

Banda music, wine cellars, pétanque tournaments, entertainment, live bands, DJs, and a wild atmosphere—everything you need for an unforgettable time with friends or family!
Come to La Salvetat for several days of celebration, music, and good times

L’événement FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34

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