Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA SALVETAT

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Bandas, bodega, concours de pétanque, animations, orchestres, DJ et ambiance de folie… tout est réuni pour passer des moments inoubliables entre amis ou en famille !

Rendez-vous à La Salvetat pour plusieurs jours de fête, de musique et de convivialité

Avant-première jeudi 06 août

19h Bodega du Futsal

Restauration sur place .

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com

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English : FÊTE DE LA SALVETAT

Banda music, wine cellars, pétanque tournaments, entertainment, live bands, DJs, and a wild atmosphere—everything you need for an unforgettable time with friends or family!

Come to La Salvetat for several days of celebration, music, and good times

L’événement FÊTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34