GUINGUETTE GOURMANDE La Salvetat-sur-Agout
mardi 4 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
GUINGUETTE GOURMANDE
Stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Sur le stade Salvetois, à l’ombre des arbres, rendez-vous familial avec ambiance musicale et Food Truck pour passer une agréable soirée.
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Stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 11 26 34 96 fred.faure18@orange.fr
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English : GUINGUETTE GOURMANDE
At the Salvetois Stadium, in the shade of the trees, enjoy a family-friendly event with live music and a food truck for a pleasant evening.
L’événement GUINGUETTE GOURMANDE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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