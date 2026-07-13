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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

GUINGUETTE GOURMANDE La Salvetat-sur-Agout

mardi 4 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Adresse
Stade Redoundel
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

GUINGUETTE GOURMANDE

Stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Sur le stade Salvetois, à l’ombre des arbres, rendez-vous familial avec ambiance musicale et Food Truck pour passer une agréable soirée.
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Stade Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 11 26 34 96  fred.faure18@orange.fr

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English : GUINGUETTE GOURMANDE

At the Salvetois Stadium, in the shade of the trees, enjoy a family-friendly event with live music and a food truck for a pleasant evening.

L’événement GUINGUETTE GOURMANDE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34

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