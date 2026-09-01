Concours de pétanque en doublettes formées La Ferrière-aux-Étangs
samedi 12 septembre 2026 · La Ferrière-aux-Étangs
Informations pratiques
La Ferrière-aux-Étangs
Concours de pétanque en doublettes formées
Terrain de pétanque au bord de l’étang La Ferrière-aux-Étangs Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le comité d’animation de la Ferrière aux Etangs, organise, à l’occasion de la fête communale la Ferrière en fête!, son traditionnel concours de pétanque en doublettes formées
Inscriptions à partir de 13h30 et jet du but à 14h.
Récompense à tous les participants
Buvette et casse-croute sur place .
Terrain de pétanque au bord de l’étang La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie +33 6 26 15 64 76
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English : Concours de pétanque en doublettes formées
L’événement Concours de pétanque en doublettes formées La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2026-08-18 par Flers agglo
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