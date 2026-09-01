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AGENDA · La Ferrière-aux-Étangs

La Ferrière en fête! Place Henri BURON La Ferrière-aux-Étangs

samedi 12 septembre 2026 · Place Henri BURON · La Ferrière-aux-Étangs

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Place Henri BURON
Adresse
Etang
Ville
61450 La Ferrière-aux-Étangs
Département
Orne
Tarif

La Ferrière-aux-Étangs

La Ferrière en fête!

Place Henri BURON Etang La Ferrière-aux-Étangs Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Le comité d’animation de la Ferrière aux Etangs a la joie de vous présenter le programme des festivités de la fête communale de la Ferrière en fête!
Nous vous attendons nombreux !   .

Place Henri BURON Etang La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie +33 6 26 15 64 76 

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English : La Ferrière en fête!

L’événement La Ferrière en fête! La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2026-08-18 par Flers agglo

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