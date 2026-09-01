La Ferrière en fête! Place Henri BURON La Ferrière-aux-Étangs
samedi 12 septembre 2026 · Place Henri BURON · La Ferrière-aux-Étangs
Informations pratiques
La Ferrière-aux-Étangs
La Ferrière en fête!
Place Henri BURON Etang La Ferrière-aux-Étangs Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Le comité d’animation de la Ferrière aux Etangs a la joie de vous présenter le programme des festivités de la fête communale de la Ferrière en fête!
Nous vous attendons nombreux ! .
Place Henri BURON Etang La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie +33 6 26 15 64 76
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English : La Ferrière en fête!
L’événement La Ferrière en fête! La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2026-08-18 par Flers agglo
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