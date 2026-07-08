CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Le Poujol-sur-Orb
mercredi 8 juillet 2026 · Le Poujol-sur-Orb
Informations pratiques
Le Poujol-sur-Orb
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES
Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Concours de pétanque en doublettes Venez partager un moment convivial !
Ouvert à tous
RDV à 17h 5€/équipe
Gain 50€ + les mises
A côté de en avant guinguette
Tel 06-74-65-30-72 Christophe
Concours de pétanque en doublettes Venez partager un moment convivial !
Ouvert à tous
RDV à 17h 5€/équipe
Gain 50€ + les mises
A côté de en avant guinguette
Tel 06 74 65 30 72 Christophe .
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 30 53 67 83
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English : CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES
Pétanque Doubles Tournament Come join us for a fun time!
Open to everyone
Meet at 5:00 p.m. 5? per team
Prize: 50? + the wagers
Next to “En Avant Guinguette”
Phone: 06-74-65-30-72 Christophe
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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