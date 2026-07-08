Informations pratiques

Le Poujol-sur-Orb

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Concours de pétanque en doublettes Venez partager un moment convivial !

Ouvert à tous

RDV à 17h 5€/équipe

Gain 50€ + les mises

A côté de en avant guinguette

Tel 06-74-65-30-72 Christophe

Concours de pétanque en doublettes Venez partager un moment convivial !

Ouvert à tous

RDV à 17h 5€/équipe

Gain 50€ + les mises

A côté de en avant guinguette

Tel 06 74 65 30 72 Christophe .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 30 53 67 83

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES

Pétanque Doubles Tournament Come join us for a fun time!

Open to everyone

Meet at 5:00 p.m. 5? per team

Prize: 50? + the wagers

Next to “En Avant Guinguette”

Phone: 06-74-65-30-72 Christophe

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB