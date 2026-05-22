Concours de pétanque en triplette mixte séniors Route de Madoreau Jard-sur-Mer
Concours de pétanque en triplette mixte séniors Route de Madoreau Jard-sur-Mer dimanche 23 août 2026.
Jard-sur-Mer
Concours de pétanque en triplette mixte séniors
Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
.
Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 94 25 38 petanque.jardaise@orange.fr
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English :
L’événement Concours de pétanque en triplette mixte séniors Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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