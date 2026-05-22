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Concours de pétanque en triplette mixte séniors Route de Madoreau Jard-sur-Mer

Concours de pétanque en triplette mixte séniors Route de Madoreau Jard-sur-Mer dimanche 23 août 2026.

Lieu : Route de Madoreau

Adresse : Boulodrome

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Concours de pétanque en triplette mixte séniors

Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

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Route de Madoreau Boulodrome Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 94 25 38  petanque.jardaise@orange.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque en triplette mixte séniors Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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