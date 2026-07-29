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Concours de pétanque en triplettes Stade Moissannes

samedi 5 septembre 2026 · Stade · Moissannes

Concours de pétanque en triplettes Stade Moissannes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Stade
Adresse
Le Bourg
Ville
87400 Moissannes
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Moissannes

Concours de pétanque en triplettes

Stade Le Bourg Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

L’ACCA organise un concours de pétanque en triplettes ouvert à tous. Les inscriptions se feront sur place.
Buvette et restauration sur place   .

Stade Le Bourg Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 17 30 11 

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English : Concours de pétanque en triplettes

L’événement Concours de pétanque en triplettes Moissannes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Noblat

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