Concours de pétanque en triplettes Stade Moissannes

Informations pratiques

Moissannes

Concours de pétanque en triplettes

Stade Le Bourg Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

L’ACCA organise un concours de pétanque en triplettes ouvert à tous. Les inscriptions se feront sur place.

Buvette et restauration sur place .

Stade Le Bourg Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 17 30 11

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English : Concours de pétanque en triplettes

L’événement Concours de pétanque en triplettes Moissannes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Noblat