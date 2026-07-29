Concours de pétanque en triplettes Stade Moissannes
samedi 5 septembre 2026 · Stade · Moissannes
Informations pratiques
Moissannes
Concours de pétanque en triplettes
Stade Le Bourg Moissannes Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
L’ACCA organise un concours de pétanque en triplettes ouvert à tous. Les inscriptions se feront sur place.
Buvette et restauration sur place .
Stade Le Bourg Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 17 30 11
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English : Concours de pétanque en triplettes
L’événement Concours de pétanque en triplettes Moissannes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Noblat
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