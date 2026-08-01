Concours de pétanque Fête de Saint-Roch Terrain de la Nizonne Gurat
samedi 15 août 2026 · Terrain de la Nizonne · Gurat
Informations pratiques
Gurat
Concours de pétanque Fête de Saint-Roch
Terrain de la Nizonne Route de Vendoire Gurat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 14:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Concours amical en doublettes coupes, jambons et un lot pour chaque équipe. Ambiance conviviale garantie !
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Terrain de la Nizonne Route de Vendoire Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62 goreaut@gmail.com
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English : Concours de pétanque Fête de Saint-Roch
Friendly doubles competition: trophies, hams and a prize for every team. A great atmosphere guaranteed!
L’événement Concours de pétanque Fête de Saint-Roch Gurat a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente