Concours de pétanque Fête de Saint-Roch Terrain de la Nizonne Gurat

samedi 15 août 2026 · Terrain de la Nizonne · Gurat

Informations pratiques

Gurat

Concours de pétanque Fête de Saint-Roch

Terrain de la Nizonne Route de Vendoire Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Concours amical en doublettes coupes, jambons et un lot pour chaque équipe. Ambiance conviviale garantie !

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Terrain de la Nizonne Route de Vendoire Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62 goreaut@gmail.com

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English : Concours de pétanque Fête de Saint-Roch

Friendly doubles competition: trophies, hams and a prize for every team. A great atmosphere guaranteed!

L’événement Concours de pétanque Fête de Saint-Roch Gurat a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente