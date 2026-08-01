Grand bric à brac Route Gurat Vendoire Gurat

Informations pratiques

Gurat

Grand bric à brac

Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Grand bric-à-brac dès 7h ! 2€ le mètre linéaire, de quoi chiner, fouiller et faire de bonnes affaires toute la journée !

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Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62 cdfgurat@gmail.com

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English : Grand bric à brac

Big bric-a-brac from 7am! 2? a linear metre, plenty of bargains all day long!

L’événement Grand bric à brac Gurat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente