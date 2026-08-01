Grand bric à brac Route Gurat Vendoire Gurat
dimanche 23 août 2026 · Route Gurat Vendoire · Gurat
Informations pratiques
Gurat
Grand bric à brac
Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Grand bric-à-brac dès 7h ! 2€ le mètre linéaire, de quoi chiner, fouiller et faire de bonnes affaires toute la journée !
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Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62 cdfgurat@gmail.com
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English : Grand bric à brac
Big bric-a-brac from 7am! 2? a linear metre, plenty of bargains all day long!
L’événement Grand bric à brac Gurat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente