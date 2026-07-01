Informations pratiques

Grenade

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allées de Sébastopol Grenade Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le club de La Pétanque Joyeuse organise un concours à la mêlée, en soirée, ouvert à tous (licencié ou non).

A l’occasion du 14 Juillet le Club de la Pétanque Joyeuse de Grenade organise un concours de pétanque à la mélée-démélée en 4 parties. Le concours sera suivi d’un apéritif offert par la mairie sous les halles. Tous les joueurs avec ou sans licences sont acceptés. Venez nombreux(ses) bonne ambiance et convivialité assurée.

Venez nombreux ! 2 .

Allées de Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr

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English :

The La Pétanque Joyeuse club is organizing an evening scrimmage competition, open to all (licensed or not).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE