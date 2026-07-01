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CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade

mardi 14 juillet 2026 · Grenade

CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Allées de Sébastopol
Ville
31330 Grenade
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Grenade

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allées de Sébastopol Grenade Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le club de La Pétanque Joyeuse organise un concours à la mêlée, en soirée, ouvert à tous (licencié ou non).
A l’occasion du 14 Juillet le Club de la Pétanque Joyeuse de Grenade organise un concours de pétanque à la mélée-démélée en 4 parties. Le concours sera suivi d’un apéritif offert par la mairie sous les halles.  Tous les joueurs avec ou sans licences sont acceptés. Venez nombreux(ses) bonne ambiance et convivialité assurée.
Venez nombreux ! 2  .

Allées de Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie   petanque.joyeuse@yahoo.fr

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English :

The La Pétanque Joyeuse club is organizing an evening scrimmage competition, open to all (licensed or not).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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