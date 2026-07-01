CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade
mardi 14 juillet 2026 · Grenade
Informations pratiques
Grenade
CONCOURS DE PÉTANQUE
Allées de Sébastopol Grenade Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le club de La Pétanque Joyeuse organise un concours à la mêlée, en soirée, ouvert à tous (licencié ou non).
A l’occasion du 14 Juillet le Club de la Pétanque Joyeuse de Grenade organise un concours de pétanque à la mélée-démélée en 4 parties. Le concours sera suivi d’un apéritif offert par la mairie sous les halles. Tous les joueurs avec ou sans licences sont acceptés. Venez nombreux(ses) bonne ambiance et convivialité assurée.
Venez nombreux ! 2 .
Allées de Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr
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English :
The La Pétanque Joyeuse club is organizing an evening scrimmage competition, open to all (licensed or not).
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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