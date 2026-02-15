Concours de petanque LA BOULE D’OR Banize

Concours de petanque LA BOULE D’OR

Champ de Foire Banize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

– Concours de pétanque en doublette ouvert a tous

– 5 € par personne pour l’inscription

– Lots redistribution des engagements .

Champ de Foire Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 11 86 labouledor23120@gmail.com

English : Concours de petanque LA BOULE D’OR

