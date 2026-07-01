UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Magnac-Bourg

Concours de pétanque Magnac-Bourg

vendredi 17 juillet 2026 · Magnac-Bourg

Concours de pétanque Magnac-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
champ de foire
Ville
87380 Magnac-Bourg
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Magnac-Bourg

Concours de pétanque

champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Rejoignez-nous pour un concours de pétanque passionnant organisé par La Boule Magnacoise.
Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!
Jet du but à 20h00.
De nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.   .

champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 06 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne

À voir aussi à Magnac-Bourg (Haute-Vienne)