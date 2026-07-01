Concours de pétanque Magnac-Bourg
vendredi 17 juillet 2026 · Magnac-Bourg
Informations pratiques
Magnac-Bourg
Concours de pétanque
champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Rejoignez-nous pour un concours de pétanque passionnant organisé par La Boule Magnacoise.
Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!
Jet du but à 20h00.
De nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place. .
champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 06 13
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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