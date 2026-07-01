Informations pratiques

Magnac-Bourg

Concours de pétanque

champ de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Rejoignez-nous pour un concours de pétanque passionnant organisé par La Boule Magnacoise.

Ouvert à Tous Que vous soyez un joueur expérimenté ou nouveau dans le jeu, tout le monde est le bienvenu!

Jet du but à 20h00.

De nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place. .

champ de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 06 13

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne