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AGENDA · Magnac-Bourg

La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg

samedi 5 septembre 2026 · Magnac-Bourg

La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
87380 Magnac-Bourg
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Magnac-Bourg

La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

La Follembûche est un groupe de chanteurs et de comédiens de Haute-Vienne font la promotion de l’opérette et du théâtre musical.
Ils présenteront la version concert des contes de Perrault, féérie lyrique en 4 actes (version de concert).
Salle des fêtes de Magnac-Bourg.   .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37  follembuche@gmail.com

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English : La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit

L’événement La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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