Informations pratiques

Magnac-Bourg

La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Follembûche est un groupe de chanteurs et de comédiens de Haute-Vienne font la promotion de l’opérette et du théâtre musical.

Ils présenteront la version concert des contes de Perrault, féérie lyrique en 4 actes (version de concert).

Salle des fêtes de Magnac-Bourg. .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

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English : La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit

L’événement La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Briance Sud Haute-Vienne