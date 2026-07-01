La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg
samedi 5 septembre 2026 · Magnac-Bourg
Informations pratiques
Magnac-Bourg
La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit
Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La Follembûche est un groupe de chanteurs et de comédiens de Haute-Vienne font la promotion de l’opérette et du théâtre musical.
Ils présenteront la version concert des contes de Perrault, féérie lyrique en 4 actes (version de concert).
Salle des fêtes de Magnac-Bourg. .
Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com
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English : La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit
L’événement La Follembûche Opéra bouffe Le jour et la nuit Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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