La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental Magnac-Bourg
samedi 22 août 2026 · Magnac-Bourg
Informations pratiques
Magnac-Bourg
La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental
Le monceau Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Germain-les-Belles vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la 65ᵉ édition du Concours de Labour Cantonal & Départemental !
Au programme
9h00 Ouverture du site, brocante/vide-grenier et essais de labour
10h00 à 13h00 Concours cantonal de labour 12h00 à 14h00 Pause déjeuner avec buvette et restauration
14h00 à 17h00 Concours départemental de labour et animations
18h30 Remise des prix, suivie d’un repas et d’une soirée en musique jusqu’à 1h !
Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations Exposition de matériels agricoles, Démonstration et course de tracteurs tondeuses, Château gonflable, Bubble Foot, Initiation au tir à l’arc, Fanfare de Saint-Germain-les-Belles Vide-grenier, Buvette & restauration sur place. Une journée placée sous le signe de l’agriculture. .
Le monceau Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 79 82 96
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English : La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental
L’événement La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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