Informations pratiques

Magnac-Bourg

La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental

Le monceau Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Germain-les-Belles vous donnent rendez-vous pour une journée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la 65ᵉ édition du Concours de Labour Cantonal & Départemental !

Au programme

9h00 Ouverture du site, brocante/vide-grenier et essais de labour

10h00 à 13h00 Concours cantonal de labour 12h00 à 14h00 Pause déjeuner avec buvette et restauration

14h00 à 17h00 Concours départemental de labour et animations

18h30 Remise des prix, suivie d’un repas et d’une soirée en musique jusqu’à 1h !

Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations Exposition de matériels agricoles, Démonstration et course de tracteurs tondeuses, Château gonflable, Bubble Foot, Initiation au tir à l’arc, Fanfare de Saint-Germain-les-Belles Vide-grenier, Buvette & restauration sur place. Une journée placée sous le signe de l’agriculture. .

Le monceau Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 79 82 96

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English : La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental

L’événement La Fête de l’Agri’Culture avec Concours de labour cantonal & départemental Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Briance Sud Haute-Vienne