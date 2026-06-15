Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain
Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain lundi 27 juillet 2026.
Mouilleron-Saint-Germain
Concours de Pétanque
Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Concours d’été en doublette
Au complexe sportif concours d’été en doublette organisé par la pétanque Mouilleronnaise.
Ouvert à tous.
Inscription sur place jusqu’à 14h00
Participation payante 8€/équipe .
Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 92 29 30 petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
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English :
Summer double-handed competition
L’événement Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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