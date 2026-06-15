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Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain

Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain lundi 27 juillet 2026.

Ville : 85390 Mouilleron-Saint-Germain

Département : Vendée

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif :

Mouilleron-Saint-Germain

Concours de Pétanque

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Concours d’été en doublette
Au complexe sportif concours d’été en doublette organisé par la pétanque Mouilleronnaise.
Ouvert à tous.
Inscription sur place jusqu’à 14h00
Participation payante 8€/équipe   .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 92 29 30  petanquemouilleronnaise1015@gmail.com

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English :

Summer double-handed competition

L’événement Concours de Pétanque Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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