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AGENDA · Corvol-l'Orgueilleux

Concours de pétanque nocturne Stade Corvol-l’Orgueilleux

samedi 1 août 2026 · Stade · Corvol-l'Orgueilleux

Concours de pétanque nocturne Stade Corvol-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Stade
Adresse
Route de Corvol
Ville
58460 Corvol-l'Orgueilleux
Département
Nièvre
Tarif
2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Corvol-l’Orgueilleux

Concours de pétanque nocturne

Stade Route de Corvol Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Inscriptions à 18h30, début du concours à 19h30. 5 parties en doublette Lots pour les 5 premières équipes. Restauration sur place Organisé par L’amicale du sauzay, en partenariat avec Flotteur FM   .

Stade Route de Corvol Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 85 68 31  celyne58@hotmail.fr

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English : Concours de pétanque nocturne

L’événement Concours de pétanque nocturne Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Clamecy Haut Nivernais

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