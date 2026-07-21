Concours de pétanque nocturne Stade Corvol-l’Orgueilleux
samedi 1 août 2026 · Stade · Corvol-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Corvol-l’Orgueilleux
Concours de pétanque nocturne
Stade Route de Corvol Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Inscriptions à 18h30, début du concours à 19h30. 5 parties en doublette Lots pour les 5 premières équipes. Restauration sur place Organisé par L’amicale du sauzay, en partenariat avec Flotteur FM .
Stade Route de Corvol Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 85 68 31 celyne58@hotmail.fr
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English : Concours de pétanque nocturne
L’événement Concours de pétanque nocturne Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Clamecy Haut Nivernais