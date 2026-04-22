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Concours de pétanque Pommiers

Concours de pétanque Pommiers

Concours de pétanque Pommiers dimanche 14 juin 2026.

Ville : 36190 Pommiers

Département : Indre

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Pommiers

Concours de pétanque

Pommiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 13:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concours de pétanque dans le village de Pommiers.
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Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05 

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English :

Petanque competition in the village of Pommiers.

L’événement Concours de pétanque Pommiers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Creuse

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