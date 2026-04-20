Fête de la Musique à Pommiers Pommiers
Fête de la Musique à Pommiers Pommiers samedi 20 juin 2026.
Pommiers
Fête de la Musique à Pommiers
27 Rue Grande Pommiers Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique, soirée animée autour d’un repas champêtre.
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27 Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05 mairie.de.pommiers@wanadoo.fr
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English :
Fête de la musique, a lively evening with a country-style meal.
L’événement Fête de la Musique à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Creuse
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