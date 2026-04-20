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Fête de la Musique à Pommiers Pommiers

Fête de la Musique à Pommiers Pommiers

Fête de la Musique à Pommiers Pommiers samedi 20 juin 2026.

Adresse : 27 Rue Grande

Ville : 36190 Pommiers

Département : Indre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Pommiers

Fête de la Musique à Pommiers

27 Rue Grande Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique, soirée animée autour d’un repas champêtre.
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27 Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05  mairie.de.pommiers@wanadoo.fr

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English :

Fête de la musique, a lively evening with a country-style meal.

L’événement Fête de la Musique à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Creuse

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