Pommiers

Fête de la Musique à Pommiers

27 Rue Grande Pommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique, soirée animée autour d’un repas champêtre.

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27 Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 05 mairie.de.pommiers@wanadoo.fr

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English :

Fête de la musique, a lively evening with a country-style meal.

L’événement Fête de la Musique à Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Creuse