Randonnée gastronomique Pommiers
Randonnée gastronomique Pommiers samedi 11 juillet 2026.
Pommiers
Randonnée gastronomique
27 Rue Grande Pommiers Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Randonnée gastronomique en semi nocturne de 10 km organisée par l’Union sportive de Pommiers.
2 arrêts gourmands sur le parcours, dessert à l’arrivée à la salle des
fête de Pommiers .
27 Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 44 89 92 27 alain.gourinat@orange.fr
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English :
10 km semi-nightly gourmet walk organized by the Union sportive de Pommiers.
L’événement Randonnée gastronomique Pommiers a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Creuse
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