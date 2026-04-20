Pommiers

Randonnée gastronomique

27 Rue Grande Pommiers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Randonnée gastronomique en semi nocturne de 10 km organisée par l’Union sportive de Pommiers.

2 arrêts gourmands sur le parcours, dessert à l’arrivée à la salle des

fête de Pommiers .

27 Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 44 89 92 27 alain.gourinat@orange.fr

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English :

10 km semi-nightly gourmet walk organized by the Union sportive de Pommiers.

L’événement Randonnée gastronomique Pommiers a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée de la Creuse