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AGENDA · Saint-Célerin

Concours de pétanque Saint-Célerin

mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Célerin

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Ville
72110 Saint-Célerin
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Célerin

Concours de pétanque

Saint-Célerin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Organisé par Générations Mouvement   .

Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04  mairie@stcelerin.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays Perche Sarthois

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