Concours de pétanque Saint-Germain-de-Salles
Concours de pétanque Saint-Germain-de-Salles samedi 6 juin 2026.
Saint-Germain-de-Salles
Concours de pétanque
La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Sortez les boules ! Les Amis de la pétanque vous donnent rendez-vous pour un concours convivial avec tombola, buvette et restauration. Et chaque participant repart avec un lot !
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La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 28 13 72
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English :
Bring on the boules! Les Amis de la pétanque invite you to a friendly competition with tombola, refreshments and food. And every participant goes home with a prize!
L’événement Concours de pétanque Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule