Saint-Germain-de-Salles

Concours de pétanque

La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Sortez les boules ! Les Amis de la pétanque vous donnent rendez-vous pour un concours convivial avec tombola, buvette et restauration. Et chaque participant repart avec un lot !

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La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 28 13 72

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English :

Bring on the boules! Les Amis de la pétanque invite you to a friendly competition with tombola, refreshments and food. And every participant goes home with a prize!

L’événement Concours de pétanque Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule