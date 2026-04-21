Saint-Léger-Bridereix

Concours de pétanque

Le bourg Saint-Léger-Bridereix Creuse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer une après-midi conviviale en famille ou entre amis ! Buffet et buvette sur place. .

Le bourg Saint-Léger-Bridereix 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 89 43 45

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien