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Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix

Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix

Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix samedi 13 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 23300 Saint-Léger-Bridereix

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Saint-Léger-Bridereix

Concours de pétanque

Le bourg Saint-Léger-Bridereix Creuse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez passer une après-midi conviviale en famille ou entre amis ! Buffet et buvette sur place.   .

Le bourg Saint-Léger-Bridereix 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 89 43 45 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien

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