Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix
Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix samedi 13 juin 2026.
Saint-Léger-Bridereix
Concours de pétanque
Le bourg Saint-Léger-Bridereix Creuse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer une après-midi conviviale en famille ou entre amis ! Buffet et buvette sur place. .
Le bourg Saint-Léger-Bridereix 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 89 43 45
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Léger-Bridereix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien