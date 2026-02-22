Vide-grenier Saint-Léger-Bridereix
Vide-grenier Saint-Léger-Bridereix dimanche 28 juin 2026.
Vide-grenier
Saint-Léger-Bridereix Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Envie de chiner? Retrouvez-nous sur le vide-grenier de Saint-Léger.
Buvette et restauration sur place. 1,50€ le mètre .
Saint-Léger-Bridereix 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 89 43 45 foyerstlegerbridereix@gmail.com
