Concours de pétanque

Boulodrome Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concours de pétanque à partir de 14h00 .

Boulodrome Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 21 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-02-22 par Brive Tourisme