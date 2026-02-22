Concours de pétanque Saint-Pantaléon-de-Larche
Concours de pétanque Saint-Pantaléon-de-Larche dimanche 26 juillet 2026.
Concours de pétanque
Boulodrome Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concours de pétanque à partir de 14h00 .
Boulodrome Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 21 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-02-22 par Brive Tourisme