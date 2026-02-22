Fête votive Saint-Pantaléon-de-Larche

Fête votive Saint-Pantaléon-de-Larche samedi 25 juillet 2026.

Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Fête votive annuelle de Saint Pantaléon de Larche
Repas dansant avec le groupe Fiesta 80 + feu d’artifice.   .

Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 83 51 

