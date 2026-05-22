Saint-Pantaléon-de-Larche

La Guinguette de St Pan

Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Tous les jeudis soir du mois de Juillet, venez profiter d’une ambiance champêtre et festive sous les lampions.

Que vous soyez en famille, entre amis ou entre voisins, la guinguette est l’endroit idéal pour partager un moment festif et profiter des animations musicales. C’est l’esprit familial par excellence de la simplicité, de la joie et de belles rencontres au bord de la Vézère.

Un marché festif avec une douzaine de stands dans lesquels vous pourrez acheter de quoi vous restaurer.

De l’animation dès le début de soirée avec des bandas, suivies d’une ambiance musicale festive pour prolonger la soirée dans la bonne humeur. .

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 59 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Guinguette de St Pan

L’événement La Guinguette de St Pan Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme