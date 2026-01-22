Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac

Concours de pétanque

Le club de pétanque de Saint Pardoux-Isaac organise un concours de pétanque. Doublette toute catégorie, dotation 150 euros. Ce concours est réservé aux licenciés.

113 Le Cardinet Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 72 65

English : Concours de pétanque

The Saint Pardoux-Isaac pétanque club is organizing a pétanque competition. Doubles for all categories, prize money 150 euros. This competition is open to members only.

