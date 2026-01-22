Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac
Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac dimanche 6 septembre 2026.
Concours de pétanque
113 Le Cardinet Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Le club de pétanque de Saint Pardoux Isaac organise un concours de pétanque. Le matin tête à tête toute catégories, dotation 150 euros. et L’après-midi doublette toute catégorie, dotation 200 euros. Ce concours est réservé aux licenciés.
113 Le Cardinet Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 72 65
English : Concours de pétanque
The Saint Pardoux Isaac petanque club is organizing a petanque competition. Morning: head to head, all categories, prize money 150 euros. Afternoon: doublette, all categories, prize money 200 euros. This competition is open to members only.
