Concours de pétanque

113 Le Cardinet Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le club de pétanque de Saint Pardoux Isaac organise un concours de pétanque. Le matin tête à tête toute catégories, dotation 150 euros. et L’après-midi doublette toute catégorie, dotation 200 euros. Ce concours est réservé aux licenciés.

Le club de pétanque de Saint Pardoux Isaac organise un concours de pétanque. Le matin tête à tête toute catégories, dotation 150 euros. et L’après-midi doublette toute catégorie, dotation 200 euros. Ce concours est réservé aux licenciés. .

113 Le Cardinet Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 72 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

The Saint Pardoux Isaac petanque club is organizing a petanque competition. Morning: head to head, all categories, prize money 150 euros. Afternoon: doublette, all categories, prize money 200 euros. This competition is open to members only.

L’événement Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-01-25 par OT du Pays de Lauzun