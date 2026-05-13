Saint-Pardoux-Isaac

Marche éco-citoyenne

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La municipalité organise une journée de nettoyage et invite ses habitants à y participer. Venez nombreux à cette marche écocitoyenne, une randonnée où chaque kilogramme de déchet sera ramassé. Pensez à ramener un gilet jaune et une paire de gants de jardinage.

La municipalité organise une journée de nettoyage et invite ses habitants à y participer. Venez nombreux à cette marche écocitoyenne, une randonnée où chaque kilogramme de déchet sera ramassé. Pensez à ramener un gilet jaune et une paire de gants de jardinage. .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 22 51

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English : Marche éco-citoyenne

The municipality is organizing a clean-up day and is inviting residents to take part. Come one, come all to this eco-citizen walk, where every kilogram of waste will be collected. Remember to bring a yellow vest and a pair of gardening gloves.

L’événement Marche éco-citoyenne Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Lauzun