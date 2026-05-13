Marche éco-citoyenne Saint-Pardoux-Isaac
Marche éco-citoyenne Saint-Pardoux-Isaac samedi 13 juin 2026.
Saint-Pardoux-Isaac
Marche éco-citoyenne
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La municipalité organise une journée de nettoyage et invite ses habitants à y participer. Venez nombreux à cette marche écocitoyenne, une randonnée où chaque kilogramme de déchet sera ramassé. Pensez à ramener un gilet jaune et une paire de gants de jardinage.
La municipalité organise une journée de nettoyage et invite ses habitants à y participer. Venez nombreux à cette marche écocitoyenne, une randonnée où chaque kilogramme de déchet sera ramassé. Pensez à ramener un gilet jaune et une paire de gants de jardinage. .
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 22 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche éco-citoyenne
The municipality is organizing a clean-up day and is inviting residents to take part. Come one, come all to this eco-citizen walk, where every kilogram of waste will be collected. Remember to bring a yellow vest and a pair of gardening gloves.
L’événement Marche éco-citoyenne Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Saint-Pardoux-Isaac (Lot-et-Garonne)
- Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 23 mai 2026
- Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac 22 août 2026
- Concours de pétanque Saint-Pardoux-Isaac 6 septembre 2026
- Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 19 septembre 2026
- Loto public du club la Joie de Vivre Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 12 décembre 2026