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Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval

Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Terrain de pétanque la Font St Pierre

Ville : 42620 Saint-Pierre-Laval

Département : Allier

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Laval

Concours de pétanque

Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Organisé par le Club de l’Amitié section pétanque.
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Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 79 34 35 

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English : Petanque contest

By Club de l’Amitié.

L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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