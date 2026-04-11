Saint-Pierre-Laval

Concours de pétanque

Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Organisé par le Club de l’Amitié section pétanque.

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Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 79 34 35

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English : Petanque contest

By Club de l’Amitié.

L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse