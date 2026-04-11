Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval
Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Pierre-Laval
Concours de pétanque
Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Organisé par le Club de l’Amitié section pétanque.
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Terrain de pétanque la Font St Pierre Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 79 34 35
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English : Petanque contest
By Club de l’Amitié.
L’événement Concours de pétanque Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse