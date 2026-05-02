Saint-Pierre-Laval

Portes ouvertes du centre équestre

11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La voici la voilà!

On prend note et on passe nous voir?

Nous serions ravis de vous recevoir pour un moment convivial!

Le 7 juin 2026 à partir de 14h, au centre équestre!

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11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here she is!

Let’s make a note of it and drop in?

We’d be delighted to welcome you for a convivial moment!

June 7, 2026 from 2pm, at the equestrian center!

L’événement Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Lapalisse