Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval

Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 11 chemin pourret

Ville : 42620 Saint-Pierre-Laval

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-Laval

Portes ouvertes du centre équestre

11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La voici la voilà!
On prend note et on passe nous voir?
Nous serions ravis de vous recevoir pour un moment convivial!
Le 7 juin 2026 à partir de 14h, au centre équestre!
  .

11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here she is!
Let’s make a note of it and drop in?
We’d be delighted to welcome you for a convivial moment!
June 7, 2026 from 2pm, at the equestrian center!

L’événement Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Saint-Pierre-Laval (Allier)