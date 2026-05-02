Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval
Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval dimanche 7 juin 2026.
Saint-Pierre-Laval
Portes ouvertes du centre équestre
11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La voici la voilà!
On prend note et on passe nous voir?
Nous serions ravis de vous recevoir pour un moment convivial!
Le 7 juin 2026 à partir de 14h, au centre équestre!
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11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Here she is!
Let’s make a note of it and drop in?
We’d be delighted to welcome you for a convivial moment!
June 7, 2026 from 2pm, at the equestrian center!
L’événement Portes ouvertes du centre équestre Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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